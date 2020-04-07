Волонтеры рассказали, как помогают пожилым москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Москвичам старше 65 лет и людям, имеющим хронические заболевания, которые соблюдают режим самоизоляции, помогают тысячи волонтеров. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Работа волонтеров начинается с прохождения инструктажа. Каждый получает медицинскую маску, перчатки и антисептики. Также волонтерам выдают суточный проездной на общественный транспорт. После каждого выезда волонтерам измеряют температуру. В случае недомогания им следует отказаться от выезда.

По словам директора ресурсного центра "Мосволонтер" Дмитрия Покровского, call-центр принимает около пяти тысяч звонков в день.

"Всего за день мы принимаем примерно 800 заявок", – приводятся в материале слова Покровского.

Добровольцам выдают адрес, связываются с заявителем и уточняют список покупок.

Волонтер Владимир Мышев рассказал, что решил присоединиться к добровольцам, чтобы помочь тем, кому сложнее.

Волонтеры приносят необходимые покупки и передают пакеты через порог.

Пока участников хватает и дополнительная помощь не требуется. Но ситуация может поменяться. Тогда будут набирать людей в возрасте от 18 до 50 лет.

Чтобы получить бесплатную помощь, жителям столицы старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями нужно позвонить по следующим телефонам: +7 (800) 200-34-11 или +7 (495) 633-63-83.

В столице были продлены все ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, до 1 мая. В соответствии с указом мэра Москвы магазины непродовольственных товаров, рестораны, спортивные клубы и аналогичные заведения, деятельность которых была ранее приостановлена, останутся закрытыми до конца апреля. Также продолжается и самоизоляция граждан.

Всем москвичам советуют при выходе на улицу брать с собой паспорт. В случае если человек направляется на работу, он должен иметь при себе справку, что его организации разрешено работать в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса.