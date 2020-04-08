В Минздраве рассказали о том, как пожилые люди заражаются коронавирусом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Люди старшего возраста заражаются коронавирусной инфекцией в основном в ходе общения со своими внуками и правнуками, сообщил глава Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей Минздрава РФ Андрей Фисенко.

"Основным источником инфекции являются дети. Потому что если ребенок выглядит абсолютно здоровым, то вряд ли можно предположить, что он является переносчиком коронавируса, но, к сожалению, это так, и большинство пожилых пациентов заболевают именно от своих внуков и правнуков", – цитирует Фисенко ТАСС.

Выступая в ходе прямого эфира портала "Будущее России. Национальные проекты", приуроченного ко Всемирному дню здоровья, Фисенко призвал пожилых людей свести к минимуму общение с внуками.

За последние сутки в России подтвердили 1175 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 56 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 660.

Ранее психолог, профессор Андрей Зберовский рассказал, как защитить своих пожилых родственников от мошенников. Эксперт отметил, что любая защита начинается с информации. Поэтому он советует обязательно оповещать своих родственников о новых способах мошенничества.

Всего в 81 регионе России на 8 апреля зарегистрировано 8672 случая коронавирусной инфекции. Это на 15,7% больше, чем днем ранее. За весь период по России выздоровели 580 пациентов, умерли 63.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на новый коронавирус в России находятся 180 тысяч человек. Всего в стране на сегодняшний день провели уже более 910 тысяч тестов на выявление COVID-19.