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09 октября, 16:54

Экономика

Силуанов заявил, что тратить средства ФНБ можно только в крайнем случае

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) можно использовать только в крайнем случае. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает ТАСС.

"Можно потратить ФНБ? Можно. Но тогда мы будем не защищены от тех рисков, внешних рисков, с которыми наша страна за последние годы сталкивалась не раз", – сказал он.

Министр подчеркнул, что ФНБ – это так называемый запас, который можно использовать для поддержки бюджета. При этом в последние годы средства фонда активно использовали для поддержки проектов. Кроме того, деньги ФНБ шли на финансирование важных инфраструктурных и приоритетных проектов.

Ранее Силуанов заявил, что каждый финансист должен иметь "нычку". Он отметил, что с 2019 года из ФНБ потратили 15 триллионов рублей, из них 4 триллиона пошли на инвестиции. Это объясняется тем, что деньги в экономике должны работать и давать дополнительный поток в виде налоговых исчислений.

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