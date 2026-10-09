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09 октября, 16:53

Происшествия

Актера Кигэна Аллена из "Милых обманщиц" избили и ограбили

Фото: AP Photo/Invision/Jordan Strauss

Американский актер Кигэн Аллен, известный по сериалу "Милые обманщицы", стал жертвой вооруженного нападения в Лос-Анджелесе – двое неизвестных в масках избили его и ограбили. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) артиста.

Инцидент произошел на парковке элитного продуктового магазина. На камерах наблюдения видно, что Аллен складывал покупки и другие вещи в багажник своего грузовика, когда к нему подошли двое мужчин. Один из нападавших несколько раз ударил актера пистолетом по голове, а второй удерживал его и угрожал ножом.

По словам артиста, злоумышленники потребовали отдать часы. При этом браслет и кольцо, оставшиеся на поврежденной руке, они забирать не стали и скрылись с похищенным. Аллен подозревает у себя сотрясение мозга и намерен обратиться за медицинской помощью.

Ранее в Чикаго в районе Ист-Чатем женщина с ножом напала на семилетнюю девочку и несколько раз ударила ее в спину. Ребенка экстренно доставили в больницу, однако врачи не смогли ее спасти. Нападавшую задержал прохожий, во время задержания она получила травмы. После оказания медицинской помощи женщину передали полиции.

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