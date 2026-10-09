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09 октября, 14:43

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Daily Mail: подросток казнил пластического хирурга на глазах пациентов в Испании

Подросток казнил пластического хирурга на глазах пациентов в Испании

Фото: depositphotos/dechevm

18-летний гражданин Швеции взят под стражу по подозрению в убийстве известного пластического хирурга в испанской Марбелье. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание Daily Mail.

По предварительным данным, злоумышленник ворвался в клинику и несколько раз выстрелил врачу в голову на глазах у пациентов, после чего скрылся с места происшествия на мотоцикле. Жертвой нападения стал 57-летний Александр Аслани.

Правоохранители рассматривают версию о заказном убийстве. По информации издания, хирурга могли устранить по заказу недовольной бывшей пациентки. За несколько часов до трагедии одна из клиенток присылала врачу угрожающие сообщения. В частности, женщина выражала недовольство результатом проведенной операции и требовала вернуть деньги.

В настоящий момент следователи устанавливают, кто именно нанял предполагаемого исполнителя и каковы были его мотивы.

Ранее жители общины Лас-Таситас мексиканского штата Чьяпас обвинили женщину и мужчину в колдовстве, после чего сожгли их. Инцидент произошел в поселении, где проживает народ цельтали, который относится к группе народов майя.

Погибший практиковал народное целительство. Согласно одной из версий, на него напали люди, обратившиеся за помощью, но не получившие результата. Соседи вывели мужчину и его подругу на центральную площадь, где в течение нескольких часов избивали. После этого их облили бензином и подожгли.

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