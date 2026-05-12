Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая, 09:28

Происшествия
Главная / Новости /

IOL: в ЮАР мужчина заподозрил свою мать в колдовстве и обезглавил ее

В ЮАР мужчина заподозрил свою мать в колдовстве и обезглавил ее

Фото: 123RF.com/joseh51

В ЮАР 47-летний мужчина заподозрил свою мать в колдовстве и обезглавил ее, сообщает "Радио 1" со ссылкой на издание IOL.

Трагедия произошла в июле прошлого года в поселении Кака Локейшн. Семья готовилась провести традиционную церемонию, когда злоумышленник приехал в родовое поместье. В ходе застолья между ним и его 68-летней матерью произошла ссора.

По словам представителя полиции Йолисы Мголоделы, мужчина во время преступления находился в состоянии алкогольного опьянения: он начал обвинять мать в колдовстве, а затем достал нож и нанес ей смертельные ранения, после чего обезглавил.

Правоохранители задержали преступника, его признали виновным не только в убийстве, но и в распространении ложных обвинений. Суд приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы. Также ему пожизненно запретили владеть оружием.

Ранее на юго-западе Москвы задержали мужчину, который во время ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика