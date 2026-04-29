29 апреля, 14:42

В Новосибирске мужчина до смерти избил трехлетнюю дочь своей сожительницы

В Новосибирске мужчина до смерти избил трехлетнюю дочь своей сожительницы. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

В рамках расследования уголовного дела об убийстве малолетнего правоохранители задержали 29-летнего подозреваемого и выяснили, что он нанес девочке множественные побои. Ребенка доставили в больницу, но спасти его не удалось.

В свою очередь, пресс-служба регионального ГУ МВД добавила, что все трое – мужчина, девочка и ее мать – приехали в Россию в 2025 году и заселились в съемную квартиру. При этом задержанный и ребенок находились в стране нелегально, тогда как мать имела разрешение на пребывание, но не оформила документы на дочь.

В связи с последним ее привлекли к административной ответственности. Более того, наказание понес и арендодатель – на него составлено два административных протокола.

Ранее тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди было найдено в одной из арендованных квартир подмосковного Ногинска. Как установило следствие, мальчика, предположительно, убила собственная мать, после чего попыталась свести счеты с жизнью.

По факту инцидента правоохранители возбудили уголовное дело. К расследованию в том числе были привлечены следователи и криминалисты.

Читайте также


Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

