В России выявили отрасль-рекордсмен со средним доходом более 350 тысяч рублей

Сотрудники табачных производств стали единственной категорией работников в России, чья средняя зарплата в феврале превысила планку в 350 тысяч рублей. Такие данные приводят РИА Новости на основе анализа официальной статистики.

По информации агентства, средний заработок в этой сфере к концу зимы достиг 355 тысяч рублей до вычета налогов.

Также отмечается, что еще в январе показатель составлял 216,4 тысячи, то есть за месяц отрасль показала стремительный рост оплаты труда.

Ранее стало известно, что средняя зарплата в РФ третий месяц подряд превысила 100 тысяч рублей. Таким образом, она выросла на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2025-го и достигла 103,9 тысячи рублей.

При этом, согласно прогнозу Минэкономразвития, к концу 2026 года реальные зарплаты должны вырасти на 2,4%. В 2025-м они показали рост на 4,4%.

Читайте также


Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

