WSJ: США планируют создать новую коалицию по Ормузскому проливу

30 апреля, 04:20

США планируют создать новую коалицию по Ормузскому проливу

Соединенные Штаты обратились к международному сообществу с предложением о формировании новой коалиции, призванной обеспечить свободу судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Согласно информации издания, госдепартамент разослал американским дипломатическим миссиям в других странах детали инициативы и призвал их лоббировать участие зарубежных правительств.

Отмечается, что формально коалиция не позиционируется как военный альянс, так как ее ключевыми функциями названы обмен информацией, синхронизация дипломатических усилий и контроль за соблюдением санкций. Однако в служебной телеграмме содержится совет предлагать иностранным представителям вступать в проект в качестве "дипломатических и/или военных партнеров", что допускает более широкий спектр взаимодействия.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также она закрыла Ормузский пролив для судов.

Позже США начали блокаду канала в рамках военной операции против Ирана. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В ответ на это ВМС КСИР разработали новый порядок судоходства в Ормузском проливе. В частности, движение гражданских судов было разрешено, но по определенному маршруту. При этом военные корабли оставались под запретом.

Однако вскоре ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран перекрывает Ормузский пролив с вечера 18 апреля до полного снятия блокады со стороны США. Такое решение связано с нарушением соглашения о прекращении огня.

