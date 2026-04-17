Иран объявил о "новом порядке" судоходства в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВМС КСИР) Ирана объявили о "новом порядке" судоходства в Ормузском проливе. Разъяснение командование опубликовало в соцсети X.

Уточняется, что по новым правилам гражданские суда могут передвигаться только по определенному маршруту. При этом движение военных судов через пролив по-прежнему запрещено. Передвижение возможно только с разрешения ВМС КСИР.

Кроме того, подчеркивается, что судоходство начнется с реализацией режима прекращения огня в Ливане.

Вместе с тем официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в эфире местного телевидения заявил, что страна может принять меры в случае продолжения США морской блокады. Агентство Tasnim также отметило, что он назвал морскую блокаду нарушением режима прекращения огня.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в феврале, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в регионе. Также она закрыла Ормузский пролив для судов.

Вслед за этим ливанское шиитское движение "Хезболла" обстреляло израильскую территорию, что вызвало ответные действия со стороны Израиля. Однако 16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласились на 10-дневное прекращение огня.

После этого глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на фоне перемирия в Ливане. Однако американский лидер, комментируя это, указал, что морская блокада против Ирана будет действовать до полной реализации мирной сделки.