FT: Франция не стала приглашать Рютте и фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу

Франция не стала приглашать генсека НАТО Марка Рютте и главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен на саммит по Ормузскому проливу. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на источники Financial Times.

По данным журналистов, Париж дважды вычеркивал имена Рютте и фон дер Ляйен из списка приглашенных, предложенного Великобританией. Французская сторона настаивает, чтобы среди участников встречи были преимущественно лидеры европейских государств.

Кроме того, президент США Дональд Трамп тоже не будет присутствовать на саммите. Премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон намерены проинформировать американского лидера об итогах встречи.

Соединенные Штаты начали блокаду Ормузского пролива 13 апреля. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В свою очередь, власти Ирана планируют создать особый режим для Ормузского пролива. Для этого задействованы все необходимые средства.