16 апреля, 15:40

Политика

В Пентагоне заявили, что блокада не распространяется на весь Ормузский пролив

Фото: ТАСС/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Блокада США касается только иранских портов и береговой линии и не застрагивает весь Ормузский пролив. Об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн.

"Эта блокада распространяется на все суда независимо от национальной принадлежности, следующие в иранские порты или из них. Это будет осуществляться в территориальных водах Ирана и в международных водах", – цитирует его ТАСС.

По словам генерала, объединенные силы также будут преследовать любое судно под иранским флагом. Более того, США готовы открывать предупредительный огонь и брать под контроль суда, которые нарушат блокаду, добавил Кейн.

США начали блокаду Ормузского пролива 13 апреля. Уточнялось, что она применяется в отношении судов всех стран, входящих в иранские порты и прибрежные районы, а также выходящих из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах.

В свою очередь, власти Ирана планируют создать особый режим для Ормузского пролива. Для этого задействованы все необходимые средства.

По данным СМИ, один иранский супертанкер смог пройти через пролив после начала блокады. Им стало судно класса VLCC. Танкер, который находится под американскими санкциями, не скрывался и вошел в воды Ирана с работающей системой позиционирования.

Эксперт заявил о создании нового протокола, регулирующего деятельность Персидского залива

