Медведев сравнил блокаду Ормузского пролива с антиутопией "1984"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сравнил решение США заблокировать Ормузский пролив с антиутопией писателя Джорджа Оруэлла "1984".

Он указал, что Вашингтон принял решение о блокаде, когда многие другие страны хотят разблокировать пролив.

"Блокировка = разблокировка? Злодеи Оруэлла возвращаются с удвоенной силой. Что дальше? Конечно, война – это мир", – написал Медведев на своей странице в Х.

Эскалация ближневосточного конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли первые ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе. Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане 11 апреля, но стороны так и не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

О том, что США начнут останавливать все суда, которые попытаются пройти Ормузский пролив, позднее сообщил Трамп. Он заявил, что в блокаде будут задействованы силы и других государств. Глава Белого дома поручил вычислять и перехватывать все корабли в международных водах, которые заплатили Ирану сбор за проход по проливу.

Утверждалось, что блокада будет применяться в отношении судов всех стран, которые входят в иранские порты и прибрежные районы, а также выходят из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах. Она вступила в силу 13 апреля.

