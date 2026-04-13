ВВС: атомный авианосец США засекли в 200 км от побережья Ирана

Атомный авианосец USS Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн") заметили в 200 километрах от побережья Ирана, сообщает BBC со ссылкой на спутниковые снимки.

Отмечается, что это самое близкое к Оманскому заливу место, где наблюдали атомный военный корабль с момента обострения ближневосточного конфликта. При этом рядом находятся еще несколько американских судов.

В общей сложности США задействовали более 15 военных кораблей для поддержки морской блокады Ирана, передает RT со ссылкой на The Wall Street Journal. По данным представителей ВМС и Центрального командования, сейчас на Ближнем Востоке находятся авианосец, несколько эсминцев с управляемым ракетным вооружением, десантный корабль и ряд других боевых кораблей.

При этом данные суда могут задействовать вертолеты для поддержки операций по досмотру, а некоторые могут направлять коммерческие суда в определенные районы и удерживать их там.

Эскалация ближневосточного конфликта произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли первые ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в регионе. Переговоры США и Ирана об урегулировании конфликта прошли в Пакистане 11 апреля, но стороны так и не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

О том, что США начнут останавливать все суда, которые попытаются пройти Ормузский пролив, позднее сообщил американский лидер Дональд Трамп. Он заявил, что в блокаде будут задействованы силы и других государств. Глава Белого дома поручил вычислять и перехватывать все корабли в международных водах, которые заплатили Ирану сбор за проход по проливу.

Утверждалось, что блокада будет применяться в отношении судов всех стран, которые входят в иранские порты и прибрежные районы, а также выходят из них, включая объекты в Персидском и Оманском заливах. Она вступила в силу 13 апреля.

