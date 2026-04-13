В Совбезе РФ заявили о продовольственной угрозе из-за кризиса на Ближнем Востоке

Продолжение кризиса на Ближнем Востоке может привести к нарушению глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников.

"Дополнительным негативным фактором для обеспечения глобальной продовольственной безопасности становится существенно возрастающая стоимость фрахта морских судов, влияющая на рентабельность агробизнеса", – цитирует его пресс-служба аппарата ведомства.

По словам Масленникова, страны региона могут столкнуться с угрозой дефицита продовольствия при блокировке Ормузского пролива на срок от 3 месяцев. При этом, как отметил замсекретаря, Россия имеет достаточно сильную позицию для роста поставок в государства Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

Однако он не исключил попытки искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности РФ со стороны деструктивных внешних сил. Масленников указал, что нынешняя ситуация как формирует риски, так и открывает долгосрочные перспективы для отечественных агропроизводителей.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности представляется весьма актуальным наращивание сотрудничества с дружественными странами, в том числе путем создания совместных продовольственных резервов", – добавил он.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. Переговоры Вашингтона и Тегерана о мире стартовали 11 апреля.

На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе. В итоге США и Иран не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет останавливать все суда, которые пытаются пройти Ормузский пролив. Он добавил, что блокада начнется "скоро", также в ней будут участвовать некие другие страны.

