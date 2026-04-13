13 апреля, 11:24

В Совбезе РФ заявили о продовольственной угрозе из-за кризиса на Ближнем Востоке

Продолжение кризиса на Ближнем Востоке может привести к нарушению глобальной продовольственной безопасности. Об этом заявил замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников.

"Дополнительным негативным фактором для обеспечения глобальной продовольственной безопасности становится существенно возрастающая стоимость фрахта морских судов, влияющая на рентабельность агробизнеса", – цитирует его пресс-служба аппарата ведомства.

По словам Масленникова, страны региона могут столкнуться с угрозой дефицита продовольствия при блокировке Ормузского пролива на срок от 3 месяцев. При этом, как отметил замсекретаря, Россия имеет достаточно сильную позицию для роста поставок в государства Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки.

Однако он не исключил попытки искусственного подрыва внутренней продовольственной безопасности РФ со стороны деструктивных внешних сил. Масленников указал, что нынешняя ситуация как формирует риски, так и открывает долгосрочные перспективы для отечественных агропроизводителей.

"В целях обеспечения продовольственной безопасности представляется весьма актуальным наращивание сотрудничества с дружественными странами, в том числе путем создания совместных продовольственных резервов", – добавил он.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. Переговоры Вашингтона и Тегерана о мире стартовали 11 апреля.

На них обсуждались Ормузский пролив, ядерная тематика, снятие санкций, выплата репараций и окончательное завершение конфликта в регионе. В итоге США и Иран не смогли прийти к каким-либо мирным договоренностям.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон начнет останавливать все суда, которые пытаются пройти Ормузский пролив. Он добавил, что блокада начнется "скоро", также в ней будут участвовать некие другие страны.

Товары в России подорожали из-за закрытия Ормузского пролива

Читайте также


Главное

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

