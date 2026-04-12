В КСИР пообещали пресекать проход военных кораблей через Ормузский пролив

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) намерены пресекать любые попытки прохода военных кораблей через Ормузский пролив. Об этом сообщает издание Tasnim со ссылкой на заявление КСИР.

Иранское командование также опровергло информацию о том, что несколько американских судов смогли пройти через пролив.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что судоходство в Ормузском проливе восстановится автоматически в случае заключения мирного соглашения с Ираном.

Тем не менее Вашингтону и Тегерану не удалось достичь каких-либо мирных договоренностей во время переговоров в Исламабаде. По словам вице-президента США Джей Ди Вэнса, американская делегация передала Ирану свои последние мирные предложения, и теперь решение остается за Тегераном.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. В ответ Исламская Республика ударила по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.