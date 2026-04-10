10 апреля, 03:53Политика
Верховный лидер Ирана заявил о победе республики в войне
Иран одержал победу в войне в зоне Персидского залива, несмотря на разрушения от вражеских атак и обстрелов. Об этом говорится в заявлении верховного лидера Моджтабы Хаменеи, которое распространило гостелевидение страны.
Хаменеи подчеркнул, что республика не оставит в покое США и Израиль, обязательно потребовав от них репараций за весь причиненный ущерб. Лидер Ирана заявил, что Тегеран выведет управление Ормузским проливом "на новый уровень".
В своем заявлении Хаменеи также обратился к странам Персидского залива, призвав их "занять правильную сторону" и "не поддаваться лживым обещаниям дьяволов".
В ночь на 8 апреля США приняли решение отложить удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим прекращения огня. Тегеран, в свою очередь, согласился временно открыть Ормузский пролив.
Переговоры двух стран должны стартовать 11 апреля в столице Пакистана Исламабаде. Американскую переговорную команду представят вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.
Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что американские военные силы будут оставаться на своих позициях в районе Ирана до тех пор, пока мирное соглашение не будет достигнуто в полном объеме.
