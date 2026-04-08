03:23

МИД Ирана подтвердил открытие Ормузского пролива

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что Тегеран откроет Ормузский пролив на время двухнедельного режима прекращения огня. Об этом он написал в соцсети X.

Политик уточнил, что безопасное прохождение через пролив будет проходить при координации с иранскими военнослужащими и с учетом технических ограничений.

Аракчи также поблагодарил Пакистан за оказание посреднических усилий для установления временного перемирия.

Президент США Дональд Трамп отложил удары по гражданской инфраструктуре Ирана на две недели, согласившись на временный режим двустороннего прекращения огня. В свою очередь, Иран обязался открыть Ормузский пролив для судоходства.

Вашингтон также получил от Тегерана мирное предложение из 10 пунктов. Трамп назвал данное предложение приемлемой основой для переговоров.

При этом в Иране заявили о победе в войне с США после принятия их мирного предложения. По данным СМИ, план включает обязательство со стороны Вашингтона о ненападении, согласие на обогащение урана, сохранение контроля над Ормузским проливом за Тегераном, отмену санкций, вывод войск США и выплату компенсаций Ирану.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке произошла в конце февраля, когда Израиль и США нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала еврейское государство и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

