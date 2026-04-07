07 апреля, 11:40

Пезешкиан заявил, что готов пожертвовать жизнью ради Ирана

Фото: ТАСС/Zuma

Иранский лидер Масуд Пезешкиан сообщил на странице в соцсети Х, что готов пожертвовать жизнью ради своей страны.

Он также отметил, что свыше 14 миллионов иранцев готовы отдать жизнь за Исламскую Республику.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась в конце февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Исламская Республика в ответ атаковала территорию еврейского государства и американские базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В марте США передали Ирану план из 15 пунктов для завершения конфликта. Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнута уже 6 апреля, однако в эту дату республика дала отрицательный ответ на предложение американской стороны.

После этого Трамп сообщил, что американские войска могут полностью уничтожить Иран за одну ночь. Он также указал, что не считает уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Исламской Республике военным преступлением и не испытывает беспокойства по этому поводу.

