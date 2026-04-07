Новости

Новости

Аналитик Бо: Иран получил возможность покончить с угрозами США

Аналитик заявил о возможности Ирана избавиться от угроз США

У Ирана появился шанс раз и навсегда избавиться от многолетних угроз со стороны США и Израиля. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на бывшего советника НАТО, отставного полковника швейцарского Генштаба Жака Бо.

Во время эфира на своем YouTube-канале аналитик пояснил, что текущие события в Исламской Республике свидетельствуют не только о защите, но и о ее укреплении. В частности, население государства становится более сплоченным, а иранский военно-промышленный комплекс наращивает производство ракет и получает внешнюю политическую поддержку.

В противовес этому стоят с каждым днем теряющие свои возможности США, подчеркнул Бо. По его мнению, Иран, которому уже на протяжении порядка 30 лет угрожают, наконец достиг всех условий, чтобы поставить точку в этой ситуации.

Отставной полковник предупредил, что чем дольше американский лидер Дональд Трамп откладывает принятие решений, тем больше преимуществ получает Тегеран и тем меньше свободных действий остается у Вашингтона.

Конфликт в Ближневосточном регионе обострился в конце февраля после нанесения США и Израилем ударов по Ирану. Исламская Республика, в свою очередь, выпустила ответные ракеты по территории еврейского государства и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В марте американская сторона передала Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта. Трамп заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнута уже 6 апреля, однако в эту дату республика дала отрицательный ответ на предложение США.

Комментируя данную позицию, глава Белого дома заявил, что американские войска могут полностью уничтожить Иран за одну ночь. Более того, он пояснил, что не считает уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране военным преступлением и не испытывает беспокойства по этому поводу.

Новости мира: Иран отверг предложение США о 48-часовом прекращении огня

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

