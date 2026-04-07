Аналитик Бо: Иран получил возможность покончить с угрозами США

У Ирана появился шанс раз и навсегда избавиться от многолетних угроз со стороны США и Израиля. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на бывшего советника НАТО, отставного полковника швейцарского Генштаба Жака Бо.

Во время эфира на своем YouTube-канале аналитик пояснил, что текущие события в Исламской Республике свидетельствуют не только о защите, но и о ее укреплении. В частности, население государства становится более сплоченным, а иранский военно-промышленный комплекс наращивает производство ракет и получает внешнюю политическую поддержку.

В противовес этому стоят с каждым днем теряющие свои возможности США, подчеркнул Бо. По его мнению, Иран, которому уже на протяжении порядка 30 лет угрожают, наконец достиг всех условий, чтобы поставить точку в этой ситуации.

Отставной полковник предупредил, что чем дольше американский лидер Дональд Трамп откладывает принятие решений, тем больше преимуществ получает Тегеран и тем меньше свободных действий остается у Вашингтона.

Конфликт в Ближневосточном регионе обострился в конце февраля после нанесения США и Израилем ударов по Ирану. Исламская Республика, в свою очередь, выпустила ответные ракеты по территории еврейского государства и американским базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В марте американская сторона передала Ирану план из 15 пунктов по завершению конфликта. Трамп заявил, что сделка между Вашингтоном и Тегераном может быть достигнута уже 6 апреля, однако в эту дату республика дала отрицательный ответ на предложение США.

Комментируя данную позицию, глава Белого дома заявил, что американские войска могут полностью уничтожить Иран за одну ночь. Более того, он пояснил, что не считает уничтожение объектов гражданской инфраструктуры в Иране военным преступлением и не испытывает беспокойства по этому поводу.

