Журналист Карлсон предрек новую великую депрессию из-за войны в Иране

Фото: kremlin.ru

Военная операция США в Иране может обернуться для всего мира великой депрессией и голодом в случае закрытия Ормузского пролива. Таким мнением поделился американский журналист Такер Карлсон в новом выпуске своего шоу.

"Это не паника или истерия, это математика – 30% мировых удобрений, 20% энергетики. Да, это великая депрессия", – отметил Карлсон.

Он добавил, что проблемы с проходом удобрений через Ормузский пролив коснутся как жителей Соединенных Штатов, так и африканских государств.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Иранская сторона заявила, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. Позже представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави сообщил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через пролив.

