Проход танкеров через Ормузский пролив снизился более чем на 90%

Фото: ТАСС/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Проход танкеров с нефтью через Ормузский пролив сократился более чем на 90% с 28 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф аз-Заяни.

В интервью государственному агентству BNA дипломат подчеркнул, что подобная динамика может иметь далеко идущие последствия для глобальной энергетической безопасности и мировой экономики в целом.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Иранская сторона заявила, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. Позже представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави сообщил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через пролив.

Новости мира: Иран нанес удар по авианосцу "Авраам Линкольн" ВМС США

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

