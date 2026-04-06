Проход танкеров через Ормузский пролив снизился более чем на 90%

Проход танкеров с нефтью через Ормузский пролив сократился более чем на 90% с 28 февраля. Об этом заявил министр иностранных дел Бахрейна Абдель Латыф аз-Заяни.

В интервью государственному агентству BNA дипломат подчеркнул, что подобная динамика может иметь далеко идущие последствия для глобальной энергетической безопасности и мировой экономики в целом.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Иранская сторона заявила, что будет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. Позже представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави сообщил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через пролив.

