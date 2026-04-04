Трамп предупредил Иран о заканчивающемся сроке для заключения сделки

Президент США Дональд Трамп напомнил, что у Ирана осталось 48 часов на заключение сделки. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

"Помните, когда я дал Ирану 10 дней, чтобы заключить сделку или открыть Ормузский пролив? Время на исходе – осталось 48 часов, прежде чем на них обрушится настоящий ад", – заявил Трамп.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля, когда Израиль и США нанесли первые удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

В марте Трамп продлил паузу в ударах по энергетическим объектам Ирана на 10 дней – до 6 апреля. По словам американского лидера, соответствующее решение было принято по просьбе иранского правительства.

В этом же месяце Штаты передали Ирану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Трамп, в свою очередь, заявил, что военная операция против Исламской Республики приближается к завершению.

Тем не менее утром 4 апреля США и Израиль обстреляли территорию иранской АЭС "Бушер". В результате погиб один из сотрудников. При этом, как подчеркивали в организации по атомной энергии Ирана, удар не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.

После инцидента МАГАТЭ не выявило повышения уровня радиации. Гендиректор организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность случившемся, указав, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории не должны быть атакованы.