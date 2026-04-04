04 апреля, 17:07

Политика

В МИД России решительно осудили обстрелы АЭС "Бушер" в Иране

Фото: Getty Images/NurPhoto/Morteza Nikoubazl

МИД России решительно осуждает новые ракетные обстрелы АЭС "Бушер" в Иране, которые привели к человеческим жертвам. С таким заявлением выступила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что министерство с возрастающей тревогой воспринимает сообщения об атаке на атомную электростанцию и изучает поступающие на этот счет данные.

"Выражаем соболезнования в связи с гибелью одного из сотрудников станции, отвечавшего, насколько известно, за обеспечение физзащиты", – говорится в комментарии.

Захарова также назвала удары по ядерно-энергетической инфраструктуре Исламской Республики несмываемым грязным пятном на международной репутации тех, кто наводит ракеты на "Бушер" и другие иранские ядерные объекты, находящиеся под гарантиями МАГАТЭ.

"Рассчитываем, что нанесенный американскими и израильскими ударами ущерб режиму ДНЯО станет предметом беспристрастной и взыскательной оценки в ходе открывающейся 27 апреля Конференции по рассмотрению действия данного Договора", – добавила Захарова.

Российская сторона предпринимает все усилия, чтобы привлечь внимание международного сообщества к тому, как ситуация на атомной электростанции все ближе подходит к опасной черте.

"Удары по ядерным объектам в Иране, в том числе по АЭС "Бушер", должны быть немедленно прекращены", – отмечается в сообщении.

США и Израиль обстреляли территорию иранской АЭС "Бушер" утром 4 апреля. В результате погиб один из сотрудников. При этом, как подчеркивали в организации по атомной энергии Ирана, удар не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.

После инцидента МАГАТЭ не выявило повышения уровня радиации. Гендиректор организации Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность случившемся, указав, что объекты АЭС или прилегающие к ним территории не должны быть атакованы.

Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

