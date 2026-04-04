США и Израиль обстреляли территорию АЭС "Бушер" в Иране

США и Израиль обстреляли территорию иранской АЭС "Бушер". В результате погиб один из сотрудников, сообщила организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в своем телеграм-канале.

"Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий", – говорится в сообщении.

Организация подчеркнула, что удар не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В марте Вашингтон передал Тегерану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что военная операция против Исламской Республики приближается к завершению, указав при этом на срок в две-три недели.

