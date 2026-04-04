04 апреля, 12:08

США и Израиль обстреляли территорию АЭС "Бушер" в Иране

США и Израиль обстреляли территорию иранской АЭС "Бушер". В результате погиб один из сотрудников, сообщила организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в своем телеграм-канале.

"Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий", – говорится в сообщении.

Организация подчеркнула, что удар не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.

В марте Вашингтон передал Тегерану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что военная операция против Исламской Республики приближается к завершению, указав при этом на срок в две-три недели.

Новости мира: Иран отверг предложение США о 48-часовом прекращении огня

Читайте также


Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
политиказа рубежом

Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

