04 апреля, 12:08Политика
США и Израиль обстреляли территорию АЭС "Бушер" в Иране
Фото: ТАСС/AP/Bernat Armangue
США и Израиль обстреляли территорию иранской АЭС "Бушер". В результате погиб один из сотрудников, сообщила организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) в своем телеграм-канале.
"Взрывная волна и осколки повредили одно из зданий", – говорится в сообщении.
Организация подчеркнула, что удар не нанес ущерба основной части электростанции и не повлиял на процесс ее эксплуатации.
Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые находятся в странах Персидского залива.
В марте Вашингтон передал Тегерану план урегулирования конфликта, состоящий из 15 пунктов. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что военная операция против Исламской Республики приближается к завершению, указав при этом на срок в две-три недели.
