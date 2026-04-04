04 апреля, 02:19

Политика
Press TV: Иран способен годами удерживать корабли США и Израиля вне Ормузского пролива

Фото: ТАСС/EPA/DIVYAKANT SOLANKI

Иран способен на протяжении многих лет не допускать корабли США и Израиля в Ормузский пролив. Об этом сообщает телеканал Press TV со ссылкой на заявление иранского чиновника.

По словам источника, Тегеран может удерживать такую ситуацию годами. Кроме того, Иран рассматривает возможность перекрытия логистических маршрутов, обеспечивающих американские войска в регионе.

Чиновник отметил, что военные объекты США на Ближнем Востоке в значительной степени зависят от морских поставок.

Ормузский пролив оказался закрыт для прохода судов после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля. Тегеран в ответ атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы на Ближнем Востоке.

Иранская сторона ранее заявляла, что начнет уничтожать любые суда, которые нарушат запрет по судоходству в Ормузском проливе. Позже представитель Исламской Республики при Международной морской организации Али Мусави заявил, что все суда, кроме связанных с "врагами Ирана", могут пройти через пролив.

