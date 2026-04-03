Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
03 апреля, 17:04

Политика

Захарова посмеялась над словами Зеленского о разблокировке Ормузского пролива

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над заявлением президента Украины Владимира Зеленского о готовности Киева принять участие в разблокировке Ормузского пролива.

В своем телеграм-канале она привела высказывание украинского президента о том, что Киев не привлекали к вопросу с проливом, однако он готов помочь.

"Дома-то все решил. Пора за крупные проблемы браться", – указала дипломат.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Тегеран атаковал территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

Эскалация привела к закрытию Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Изначально американский лидер Дональд Трамп пригрозил уничтожить иранские электростанции, если ограничения на пролив не будут сняты, но Тегеран предупредил о полном перекрытии канала в случае реализации этих намерений.

В ответ на это Трамп распорядился приостановить любые военные действия против иранских объектов. Спустя время СМИ заявили о готовности главы Белого дома закончить военную кампанию без открытия Ормузского пролива.

политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика