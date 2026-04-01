Трамп заявил, что США не станут восстанавливать судоходство в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американская сторона не намерена участвовать в нормализации судоходства в Ормузском проливе. Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции в Белом доме.

Он подчеркнул, что вооруженные силы США скоро уйдут из Ирана. Трамп добавил, что Вашингтон не имеет к Ормузскому проливу никакого отношения, у Штатов "нет причин заниматься этим".

"И если Франция или какая-либо другая страна захочет получать нефть или газ, они смогут пройти через Ормузский пролив, отправиться туда и самостоятельно позаботиться о своей безопасности", – подчеркнул американский президент.

При этом ранее СМИ уже сообщали, что Трамп готов закончить военную кампанию против Ирана без открытия Ормузского пролива. Он якобы обсуждал этот вариант со своими советниками.

Журналисты отмечали, что такое решение связано с тем, что изначальные сроки операции, составлявшие от четырех до шести недель, были превышены.