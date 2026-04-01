01 апреля, 00:57

Трамп заявил, что военная операция США против Ирана подходит к концу

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что военная операция против Ирана подходит к концу. Об этом американский лидер сообщил в интервью телеканалу NBC.

"Дела у нас идут отлично, и все подходит к завершению", – подчеркнул Трамп.

Он указал на срок в 2–3 недели. Однако телеканал отметил, что ранее американский президент заявлял, что операция против Тегерана планировалась на 4–6 недель и идет с опережением графика.

При этом в МИД Ирана заявили, что не отправляли США ответ на план по завершению конфликта. В ведомстве отметили, что Тегеран не приемлет прекращения огня, а требует полную остановку войн во всем регионе.

