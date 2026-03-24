NYT: Иран потребовал от США гарантий ненападения и смягчения санкций

24 марта, 18:28

Политика
Иран потребовал от США гарантий ненападения и смягчения санкций

Иран требует от США заключить прочное мирное соглашение с гарантиями ненападения со стороны Вашингтона и Тель-Авива, а также добивается смягчения санкций. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию The New York Times (NYT).

По данным журналистов, соответствующую позицию Тегерана в адрес спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа передал министр иностранных дел государства Аббас Аракчи.

При этом портал Ynet со ссылкой на иранскую делегацию пишет, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи якобы одобрил завершение этого вопроса при условии выполнения всех требований.

В NYT напомнили, что до начала военной операции США и Израиля снятие санкций допускалось лишь при выполнении Тегераном требований по ядерной программе, но теперь Иран требует более широкие уступки.

Израиль и США начали наносить удары по территории Ирана 28 февраля, в ответ Тегеран стал обстреливать территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

В конце марта Трамп поручил приостановить удары по Ирану и заявил, что Вашингтон и Тегеран якобы провели очень хорошие и продуктивные переговоры для урегулирования ситуации. Лидер Штатов утверждал, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия.

Читайте также


Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

Запретят ли детям пользоваться гаджетами в РФ?

Эксперты уверены: вопрос должен стоять в контроле времени и контента

Важно разъяснять, чем грозит бесконтрольное использование гаджетов ребенком

Читать
закрыть

Почему молодежь уезжает из крупных городов в регионы?

В регионах формируется рынок кадров, развивается инфраструктура

Молодежь возвращается на малую родину, чтобы не "выживать", а по-настоящему жить

Читать
закрыть

Как грамотно подготовить ребенка к походу в первый класс?

Задача взрослых – гулять с детьми, развивать у них крупную моторику через игры

Родителям предстоит подготовить базу, на которую педагог будет "высеивать" знания

Читать
закрыть

Как распознать прокрастинацию и справиться с ней?

Отличие прокрастинации от лени и апатии в том, что есть внутренний конфликт

Любая техника борьбы с прокрастинацией будет работать, если следить за режимом дня

Читать
закрыть

Появятся ли прямые авиаперелеты из России в Бразилию?

Самолеты смогут делать промежуточные посадки в дружественных странах для дозаправки

Эксперты уверены: важна гарантия полной загрузки самолетов

Читать
закрыть

Где найти работу возрастным соискателям?

Стабильным спросом пользуются специалисты сферы услуг, общепита и офисных профессий

Чтобы повысить шансы на трудоустройство, можно пройти бесплатное переобучение

Читать
закрыть

К чему приведет расширение контроля за безналичными доходами физлиц?

ФНС стремится получить доступ к банковским данным и анализировать их

Если система передачи данных о денежных средствах станет массовой, услуги подорожают

Читать
закрыть

