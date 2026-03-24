NYT: Иран потребовал от США гарантий ненападения и смягчения санкций

Иран требует от США заключить прочное мирное соглашение с гарантиями ненападения со стороны Вашингтона и Тель-Авива, а также добивается смягчения санкций. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на публикацию The New York Times (NYT).

По данным журналистов, соответствующую позицию Тегерана в адрес спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа передал министр иностранных дел государства Аббас Аракчи.

При этом портал Ynet со ссылкой на иранскую делегацию пишет, что новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи якобы одобрил завершение этого вопроса при условии выполнения всех требований.

В NYT напомнили, что до начала военной операции США и Израиля снятие санкций допускалось лишь при выполнении Тегераном требований по ядерной программе, но теперь Иран требует более широкие уступки.

Израиль и США начали наносить удары по территории Ирана 28 февраля, в ответ Тегеран стал обстреливать территорию еврейского государства и американские военные базы в регионе.

В конце марта Трамп поручил приостановить удары по Ирану и заявил, что Вашингтон и Тегеран якобы провели очень хорошие и продуктивные переговоры для урегулирования ситуации. Лидер Штатов утверждал, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия.

