24 марта, 08:00

Политика
Semafor: Израиль не участвует в предполагаемых переговорах США и Ирана

Израиль не участвует в предполагаемых переговорах США и Ирана – СМИ

Израиль не является участником предполагаемых переговоров США и Ирана, но получает информацию о ходе консультаций. Об этом сообщило издание Semafor со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Как отметил один из инсайдеров, в переговорах задействованы только сам американский лидер Дональд Трамп, его спецпосланник Стивен Уиткофф и зять Джаред Кушнер. В случае необходимости к ним может присоединиться вице-президент Джей Ди Вэнс.

В свою очередь, другой чиновник раскрыл, что пятидневная приостановка атак со стороны США по Исламской Республике касается только энергетических объектов и не распространяется на военные цели, морской флот, баллистические ракеты и оборонно-промышленный комплекс.

Совместная военная операция США и Израиля против Ирана началась 28 февраля с ударов по объектам на территории республики. В ответ Тегеран выпустил ракеты в сторону еврейского государства и американских баз на Ближнем Востоке. Эскалация привела к закрытию Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти.

На фоне последнего Трамп пригрозил уничтожить иранские электростанции, если пролив не откроют в течение 48 часов. В Иране в ответ предупредили, что полностью закроют пролив, если Вашингтон реализует свои угрозы.

Однако позднее глава Белого дома поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским объектам на пять дней, объяснив решение успешными переговорами между двумя сторонами. В ходе последних, по словам Трампа, Исламская Республика продемонстрировала "серьезный настрой", согласившись отказаться от ядерного оружия.

