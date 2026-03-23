23 марта, 21:44

Tasnim: Иран в ближайшие дни намерен преподнести Трампу "несколько сюрпризов"

Фото: depositphotos/lkpro

Иран приготовил для президента США Дональда Трампа "несколько сюрпризов", сообщает Life.ru со ссылкой на Tasnim.

Источник СМИ заявил, что американскому лидеру "стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей", а также смотреть только на "небо, биржевые залы и цены на нефть".

Кроме того, в Тегеране назвали "пустыми" прошлые обещания Трампа, намекая на готовность к неожиданным действиям в ближайшем будущем.

США и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Недавно Трамп пригрозил уничтожать электростанции в Иране при условии, если он не откроет пролив в течение 48 часов. В ответ представитель центрального штаба сил страны "Хазрат Хатам аль-Анбия" предупредил, что Тегеран полностью закроет Ормузский пролив в случае, если США реализуют свои угрозы.

Однако позже американский лидер поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры на 5 дней. Он объяснил это тем, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели очень хорошие и продуктивные переговоры.

Помимо этого, Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия. По его словам, Тегеран в своих контактах с Вашингтоном демонстрирует "серьезный настрой".

