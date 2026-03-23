Tasnim: Иран в ближайшие дни намерен преподнести Трампу "несколько сюрпризов"

Иран приготовил для президента США Дональда Трампа "несколько сюрпризов", сообщает Life.ru со ссылкой на Tasnim.

Источник СМИ заявил, что американскому лидеру "стоит немного оторваться от телефона и социальных сетей", а также смотреть только на "небо, биржевые залы и цены на нефть".

Кроме того, в Тегеране назвали "пустыми" прошлые обещания Трампа, намекая на готовность к неожиданным действиям в ближайшем будущем.

США и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Недавно Трамп пригрозил уничтожать электростанции в Иране при условии, если он не откроет пролив в течение 48 часов. В ответ представитель центрального штаба сил страны "Хазрат Хатам аль-Анбия" предупредил, что Тегеран полностью закроет Ормузский пролив в случае, если США реализуют свои угрозы.

Однако позже американский лидер поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры на 5 дней. Он объяснил это тем, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели очень хорошие и продуктивные переговоры.

Помимо этого, Трамп заявил, что Иран согласился на отказ от ядерного оружия. По его словам, Тегеран в своих контактах с Вашингтоном демонстрирует "серьезный настрой".

