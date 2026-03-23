Ynet: США хотят завершить войну в Иране 9 апреля

США хотят объявить об окончании войны с Ираном 9 апреля, сообщает Ynet со ссылкой на источник.

При этом, по данным СМИ, это необходимо для того, чтобы американский президент Дональд Трамп мог приехать в израильский День независимости и получить Премию Израиля.

В декабре 2025 года израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху после встречи с Трампом в его поместье в Мар-а-Лаго заявил, что американский президент удостоен Премии Израиля. Это самая престижная награда еврейского государства, которая ранее вручалась только израильтянам.

Тогда же глава израильского кабмина пригласил главу Белого дома посетить Израиль по случаю церемонии вручения премии, которая традиционно приурочена ко Дню независимости еврейского государства. В 2026 году он будет отмечаться с вечера 21 по вечер 22 апреля.

США и Израиль нанесли первые удары по объектам на территории Ирана в конце февраля. В ответ Тегеран запустил ракеты по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате эскалации был закрыт Ормузский пролив, через который проходит примерно пятая часть мирового экспорта нефти.

Недавно Трамп пригрозил уничтожать электростанции в Иране при условии, если он не откроет пролив в течение 48 часов. В ответ представитель центрального штаба сил страны "Хазрат Хатам аль-Анбия" предупредил, что Тегеран полностью закроет Ормузский пролив в случае, если США реализуют свои угрозы.

Однако позже американский лидер поручил Пентагону отложить любые военные удары по иранским электростанциям и объектам энергетической инфраструктуры на 5 дней. Он объяснил это тем, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели очень хорошие и продуктивные переговоры.

Более того, по словам Трампа, Иран согласился на отказ от ядерного оружия. По его словам, Тегеран в своих контактах с Вашингтоном демонстрирует "серьезный настрой".

