Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 09:37

Общество

Первую перепись гималайских медведей проведут в России

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Российские зоологи впервые проведут перепись гималайских медведей. Считать их планируют при помощи сети фотоловушек, сообщила пресс-служба нацпарка "Удэгейская легенда".

"В 2025 году национальный парк при поддержке АНО "Евроазиатский центр сохранения дальневосточных леопардов" начал исследования, направленные на выявление показателей относительной численности (гималайского медведя. – Прим. ред.)", – отмечается в сообщении.

Фотоловушки устанавливаются около деревьев и скал, о которые медведи трутся спиной. Различать особей специалисты будут по нагрудному "галстуку", а для анализа полученных результатов сформируют каталог идентифицированных особей с описанием характера их пребывания на исследуемой территории. Также зоологи определят плотность населения медведей.

"Аналогичные сравнительные наблюдения планируется провести и на других территориях с различными географическими особенностями и антропогенной нагрузкой. Важно подчеркнуть, что в России это будет первая подобная работа для гималайского медведя", – указал нацпарк.

Ранее сообщалось, что в Черном море проведут первый с 1990-х годов широкомасштабный мониторинг популяции черноморских китообразных. Проект охватит три вида: занесенных в Красную книгу азовок (морских свиней), дельфинов-афалин, а также обыкновенных белобочек.

Ученые выявили более 44 миллионов воробьев в России

Читайте также


животныеобщество

Главное

Чем опасны попытки найти ответы на задания по ЕГЭ?

Мошенники придумали двухэтапную схему обмана школьников перед ЕГЭ

Помимо финансов, мошенники выманивают логины и пароли от портала "Госуслуги"

Читать
закрыть

Станет ли в РФ популярен тренд на коммуны пенсионеров?

Вместе пожилые осваивают компьютеры и стараются противостоять возрастным изменениям мозга

Эксперты уверены: тренд будет набирать популярность и в России

Читать
закрыть

Кому и зачем ставить брекеты во взрослом возрасте?

Лечение с помощью брекетов имеет еще и терапевтический эффект

Человек заботится о себе и меняет отношение к уходу за полостью рта

Читать
закрыть

Почему больше половины россиян страдают от лишнего веса?

Технологии сделали пищу очень доступной, более обработанной и привлекательной

В пище также содержатся стимуляторы, ароматизаторы и глутаматы

Читать
закрыть

В чем смысл популярного подросткового тренда six-seven?

Мем подхватили российские школьники и выводят им из себя учителей

Фраза используется для ответа на любой вопрос, без обязательного буквального смысла

Читать
закрыть

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика