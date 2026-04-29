Перепись дельфинов пройдет в Черном море

В Черном море проведут первый с 1990-х годов широкомасштабный мониторинг популяции черноморских китообразных, сообщает газета "Известия".

К переписи уже приступили специалисты экологического фонда "Чистые моря" совместно с Институтом проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН. Проект охватит три вида: занесенных в Красную книгу азовок (морских свиней), дельфинов-афалин, а также обыкновенных белобочек.

Отмечается, что на сегодняшний день у ученых нет свежих данных о состоянии этих животных, которые критически важны для анализа воздействия изменяющихся внешних условий и антропогенных факторов, таких как выброс мазута у побережья Анапы в 2024 году или снижение туристической активности в курортных зонах.

Заместитель гендиректора фонда "Чистые моря" и руководитель проекта Анна Субботина пояснила, что перепись призвана решить несколько важных задач. По ее словам, прежде всего необходимо выяснить, что происходит с популяцией китообразных Черного моря.

Исследователи хотят понять, как на них влияют различные факторы и как они к ним адаптируются. Субботина отметила, что последний раз масштабный мониторинг проводился в начале 1990-х годов, а в 2019 году был выполнен лишь авиаучет, но этих данных недостаточно.

Исследование рассчитано на 30 месяцев. Для его проведения на черноморском побережье – от Тамани до Сириуса – развернут сеть, которая будет включать не менее пяти стационарных точек наблюдения. В каждой точке сотрудники в светлое время суток будут фиксировать активность дельфинов при помощи биноклей. По данным организаторов, наиболее подходящие локации для этих целей уже найдены.

