Актер Виталий Андреев женился на артистке Ольге Зайцевой

Актер Виталий Андреев, известный по сериалу "Трудные подростки", женился на артистке Ольге Зайцевой, сообщает "Газета.ру".

Андреев опубликовал в соцсети Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ) кадры, сделанные во время регистрации брака в ЗАГСе. Актер был одет в черный костюм, белую рубашку и туфли. Его возлюбленная выбрала для торжества белое мини-платье с глубоким декольте, фату, массивные серьги и босоножки на каблуках.

"28.04.2026. Это случилось", – подписал опубликованное видео актер.

Ранее актриса из сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович намекнула в соцсетях, что выходит замуж за коллегу по спектаклю "Мастер и Маргарита" Евгения Банифатова. По данным СМИ, свадьба может пройти в мае, а в свадебное путешествие пара отправится в июне.