29 апреля, 17:38

Шоу-бизнес

Волочкова рассказала об ухудшении самочувствия отца

Фото: РИА Новости/Пелагия Тихонова

Состояние здоровья отца заслуженной артистки России Анастасии Волочковой Юрия ухудшается с каждым днем, рассказала балерина в интервью РИА Новости.

"Он уже 19 лет не может поправиться после инсульта. Я недавно к нему ездила в Питер – и там уже все очень плохо", – призналась артистка.

Юрий Волочков является чемпионом СССР по настольному теннису 1983 года, мастером спорта СССР международного класса и тренером по легкой атлетике. Однако он долгое время страдает от последствий инсульта. В частности, у мужчины парализована правая сторона, он передвигается на инвалидной коляске.

Ранее Волочкова заявила, что обязана жизнью народному артисту России, певцу Николаю Баскову за материальную и моральную поддержку в разные периоды жизни, в том числе во время операций.

Комментируя отношения с Басковым, Волочкова рассказала, что у них до сих пор сохранились чувства. Артистка подчеркнула, что ощущает с Басковым неразрывную связь на протяжении всех 25 лет их общения.

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

