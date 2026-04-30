Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

30 апреля, 07:03 (обновлено 30.04.2026 08:07)

Один человек пострадал при взрыве в квартире в Щукине

Фото: MAX/SHOT

Один человек пострадал при инциденте в жилом доме на улице Академика Бочвара, передало управление СК по Москве.

По данным ведомства, в настоящее время организована доследственная проверка. Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами осматривают место ЧП, выясняют причину случившегося.

В свою очередь, Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник заявило, что в доме 5, корпусе 1, на улице Академика Бочвара произошел взрыв в квартире на четвертом этаже дома. В помещении нарушено остекление. Пострадавший доставлен в НИИ имени Н. В. Склифосовского.

Ранее взрыв прогремел в банке на улице Менжинского. По словам очевидцев, перед случившимся из здания выбежал неизвестный.

Позднее злоумышленника, которым оказался 15-летний подросток, задержали. Он признал свою вину. Возбуждено уголовное дело.

Как выяснили в МВД, подросток выполнял задание кураторов, которые связались с ним через мессенджер и предложили легкий заработок. Следуя инструкциям, юноша облил бензином банкомат и поджег его. В результате молодой человек получил ожоги и осколочные ранения.

