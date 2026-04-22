22 апреля, 19:37

Пожар ликвидирован в доме на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар в доме на Загорьевской улице в Москве ликвидирован, сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, возгорание произошло в одной из квартир.

О пожаре и взрыве в доме на Загорьевской улице стало известно вечером 22 апреля. Предварительно установлено, что хлопок случился из-за бытового прибора, информация о пострадавших не поступала.

СМИ писали, что ЧП произошло на 24-м этаже. По словам очевидцев, хозяев квартиры не было, однако в помещении оказались заперты кошка и собака.

До этого одного человека спасли из пожара, возникшего в квартире дома на Алтайской улице. Жильца эвакуировали с 4-го этажа. Огонь потушили на площади 30 квадратных метров.

