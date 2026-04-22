Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 21:35

Политика

Песков заявил, что возобновление экспорта по "Дружбе" обсуждается по корпоративным линиям

Фото: kremlin.ru

Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила готовность к приему российской нефти по трубопроводу "Дружба". Технические моменты обсуждаются по корпоративной линии, заявил газете "Известия" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что не знает деталей, поскольку должна быть заявка на прокачку. У него также нет информации, был ли обмен письмами, которые предусмотрены на случай остановки или возобновления.

"Это, скорее, корпоративный вопрос", – сказал Песков.

При этом решение Украины возобновить транзит топлива эксперты связали с изменением политической ситуации в Венгрии. Утверждается, что ключевым фактором стала смена власти по итогам парламентских выборов. Возобновление прокачки топлива по "Дружбе" может стать позитивным импульсом к взаимодействию Москвы и Будапешта.

"Потом, конечно, если действительно продолжится такая прагматичная позиция, то можно ожидать, что это общение будет", – добавил он.

Ранее MOL получила уведомление от Киева о готовности возобновить транзит топлива из России в Венгрию и Словакию по "Дружбе". Компания "Укртранснафта", отвечающая за украинский участок трубопровода, объявила о завершении ремонтных работ на объекте.

До этого глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить поставки нефти по "Дружбе".

"Деньги 24": доходы России от экспорта нефти составили 19 млрд долларов

Читайте также


Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

