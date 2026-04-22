Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила готовность к приему российской нефти по трубопроводу "Дружба". Технические моменты обсуждаются по корпоративной линии, заявил газете "Известия" официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского лидера уточнил, что не знает деталей, поскольку должна быть заявка на прокачку. У него также нет информации, был ли обмен письмами, которые предусмотрены на случай остановки или возобновления.

"Это, скорее, корпоративный вопрос", – сказал Песков.

При этом решение Украины возобновить транзит топлива эксперты связали с изменением политической ситуации в Венгрии. Утверждается, что ключевым фактором стала смена власти по итогам парламентских выборов. Возобновление прокачки топлива по "Дружбе" может стать позитивным импульсом к взаимодействию Москвы и Будапешта.

"Потом, конечно, если действительно продолжится такая прагматичная позиция, то можно ожидать, что это общение будет", – добавил он.

Ранее MOL получила уведомление от Киева о готовности возобновить транзит топлива из России в Венгрию и Словакию по "Дружбе". Компания "Укртранснафта", отвечающая за украинский участок трубопровода, объявила о завершении ремонтных работ на объекте.

До этого глава победившей на парламентских выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить поставки нефти по "Дружбе".