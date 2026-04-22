Венгерская нефтегазовая компания MOL получила официальное уведомление от украинской стороны о готовности возобновить транзит нефти из России в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". Об этом сказано на сайте организации.

Уточняется, что компания "Укртранснафта", которая отвечает за эксплуатацию украинского участка "Дружбы", объявила о завершении ремонтных работ на трубопроводе.

Ранее глава победившей на парламентских выборах Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Как позже заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия готова возобновить транзит нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". Однако все зависит от того, прекратит ли украинская сторона шантаж.

