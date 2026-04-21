Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода "Дружба"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев завершил ремонт участка нефтепровода "Дружба". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Украина выполнила ремонтные работы. Нефтепровод может возобновить функционирование", – написал он, не уточнив сроки начала работы.

При этом вокруг ситуации сохраняются разногласия.

Ранее лидер победившей на парламентских выборах Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба".

Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, рассказал, что Будапешт получил через Брюссель сигнал о готовности Киева возобновить транзит уже в ближайшее время при условии, что венгерская сторона перестанет блокировать выделение кредита ЕС на 90 миллиардов евро.