21 апреля, 17:59Политика
Зеленский заявил о завершении ремонта нефтепровода "Дружба"
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев завершил ремонт участка нефтепровода "Дружба". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
"Украина выполнила ремонтные работы. Нефтепровод может возобновить функционирование", – написал он, не уточнив сроки начала работы.
При этом вокруг ситуации сохраняются разногласия.
Ранее лидер победившей на парламентских выборах Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр призвал Зеленского перестать заниматься шантажом и возобновить транспортировку российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Экс-премьер Венгрии Виктор Орбан, в свою очередь, рассказал, что Будапешт получил через Брюссель сигнал о готовности Киева возобновить транзит уже в ближайшее время при условии, что венгерская сторона перестанет блокировать выделение кредита ЕС на 90 миллиардов евро.