Движение транспорта на 31-м км МКАД восстановлено после ДТП

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта на внешней стороне 31-го километра МКАД после аварии восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее на этом участке дороги произошло ДТП с тремя автомобилями. На место аварии прибыли оперативные городские службы для выяснения обстоятельств случившегося.

До этого авария произошла на 2-м километре Луцинского шоссе в Одинцове. Там водитель грузовика выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.

В результате погибли два человека, еще 21 получил травмы. Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В отношении водителя грузовика возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

