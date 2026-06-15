AFP: около 30 человек погибли при падении автобуса в овраг в Эфиопии

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Не менее 28 человек погибли на севере Эфиопии при падении автобуса в овраг, глубина которого составляет примерно 100 метров. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местные органы власти.

Автобус ехал из города Дэссе в Аддис-Абебу. В район, где произошло ЧП, отправлены спасатели и медработники.

Помимо погибших, есть несколько человек, которые получили травмы разной степени тяжести.

Ранее не менее 15 человек погибли в результате ДТП с междугородным автобусом в Индонезии. Авария произошла на съезде с платной дороги в городе Семаранге на северном побережье острова Ява. По данным СМИ, еще 19 человек получили различные травмы.

