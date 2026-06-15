Выругавшийся на совещании с Хинштейном курский чиновник объяснил произошедшее

Фото: МАХ/"Александр Хинштейн"

Исполняющий обязанности главы Льговского района Павел Вертиков, который выругался на совещании с губернатором Курской области Александром Хинштейном, заявил, что не говорил фразу "Пошел вон". Об этом он рассказал в беседе с телеграм-каналом Baza.

Чиновник утверждает, что он обрадовался заработавшему интернету и крикнул своему системному администратору Владимиру: "Пошел! Вов!"

Инцидент произошел во время заседания облправительства. У Вертикова включился микрофон, и все услышали, как он сказал: "Пошел вон". Хинштейн подчеркнул, что подобное недопустимо "вообще нигде и никогда".

Губернатор предупредил, что свяжется по этому поводу с находящимся в отпуске главой района Сергеем Коростелевым и обсудит вопрос о наказании Вертикова.