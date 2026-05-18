18 мая, 16:50

Политика

Курский чиновник, матерившийся на совещании с Хинштейном, объяснил свое поведение

Фото: vk.com/zaicevvp

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев, который выругался матом на онлайн-совещании с губернатором Александром Хинштейном, заверил журналистов, что не хотел оскорблять главу региона. Об этом он сообщил в беседе с телеграм-каналом Baza.

Зайцев сказал, что сам не понял, как так получилось, что в эфир попала нецензурная фраза. Это произошло в тот момент, когда Хинштейн задал чиновнику вопрос.

Ругань, утверждает глава района, была адресована неким людям из его кабинета, которые шумели и мешали участию в совещании с губернатором. Зайцев также не понял, как и почему включился микрофон.

Об инциденте стало известно 18 мая. Эмоциональная реакция чиновника последовала после вопроса о жалобах на перебои с водоснабжением в селе Любимовка. После устранения технических неполадок, как писали СМИ, политик все же представил отчет по ситуации с водоснабжением. Хинштейн, в свою очередь, пообещал обсудить поведение Зайцева на отдельном совещании.

политикарегионы

закрыть
