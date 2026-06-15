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15 июня, 18:11

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Зюганов: мир зависит от сотрудничества России, Индии, КНДР, Китая и Вьетнама

Зюганов отметил важность сотрудничества РФ, Китая и еще 3 стран для миропорядка

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Мир зависит от сложения сил России, Китая, Индии, Вьетнама и КНДР. Такое заявление в эфире радиостанции "Комсомольская правда" сделал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Он предложил посмотреть на стратегию США, главными врагами которых были названы Китай и его Компартия, а также Россия и Иран. Политик подчеркнул, что "Иран уже бомбят, нам уже навязали войну", следующая на очереди – КНР.

"Запомните, ни в одной серьезной войне еще никто без союзников не побеждал. Неслучайно (секретарь ЦК ВКП(б) СССР Иосиф. – Прим. ред.) Сталин собрал мощный союз против (Адольфа. – Прим. ред.) Гитлера. И нам надо учиться у ленинско-сталинской модернизации", – резюмировал Зюганов.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко назвал Россию гарантом справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации. По его словам, РФ является ведущей державой с мощным оборонным и экономическим потенциалом.

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