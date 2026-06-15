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15 июня, 19:22

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Sun: певица Бонни Тайлер проснулась после искусственной комы

Певица Бонни Тайлер проснулась после искусственной комы

Фото: Getty Images/Redferns/Frank Hoensch

Британская певица Бонни Тайлер (настоящее имя – Гейнор Салливан. – Прим. ред.) пришла в сознание после искусственной комы. Об этом газете Sun сообщил представитель артистки.

"Бонни больше не в коме, но по-прежнему серьезно больна. Хотя ее состояние улучшается, процесс выздоровления идет медленно", – поделился он.

По данным издания, в настоящее время Тайлер находится в отделении интенсивной терапии в округе Фару на юге страны. Медики ожидают, что она полностью поправится, несмотря на тяжелое состояние.

В мае 74‑летняя певица была госпитализирована в Португалии для срочной операции. У звезды диагностировали перфорацию желудочно-кишечного тракта.

По данным журналистов, медики смогли устранить перфорацию, но инфекционно-воспалительный процесс продолжил прогрессировать. В связи с этим было принято решение ввести Тайлер в искусственную кому.

Спустя время друг исполнительницы бизнесмен Либерто Меалья рассказал, что певица почувствовала недомогание во время концерта в Лондоне. Тогда она прошла обследование, но оно ничего не показало. Позднее Тайлер обратилась в частную клинику, которая срочно перевела ее в госпиталь в Фару, потому что у нее произошел разрыв аппендикса.

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