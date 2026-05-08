JN: певицу Бонни Тайлер ввели в искусственную кому

Британскую певицу Бонни Тайлер (настоящее имя – Гейнор Салливан. – Прим. ред.) ввели в искусственную кому из-за ухудшения состояния после проведенной в Португалии операции. Об этом сообщила газета Jornal de Noticias (JN) со ссылкой на источники.

Ранее представители исполнительницы рассказали, что Тайлер была госпитализирована в Португалии для срочной операции в связи с обнаруженной у нее перфорацией желудочно-кишечного тракта.

Во время вмешательства хирурги смогли устранить перфорацию, но инфекционно-воспалительный процесс продолжил прогрессировать. Состояние певицы после процедуры было стабильным, однако через несколько часов произошло резкое ухудшение здоровья, после чего было принято решение ввести Тайлер в искусственную кому, рассказали журналисты.

В настоящее время она находится в отделении интенсивной терапии больницы португальского города Фару в сопровождении мужа Роберта Салливана.

