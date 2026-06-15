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15 июня, 21:03

Общество

Звезды музыкальной сцены и молодые коллективы выступят на фестивале "Солома"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Семейно-музыкальный фестиваль "Солома" состоится в кинопарке "Москино" 27 и 28 июня. В его рамках на сцене выступят популярные исполнители и молодые коллективы. Мероприятие посвящено 15-летию телеканала Москва 24.

Среди артистов заявлены в том числе Zivert, Uma2rman, IOWA, Антоха МС и другие. На акустической сцене в локации "Парк сказок" ожидаются группа "Шу", Александр Кудинов, Вика Граймс, Анна Ворфоломеева и "Лес рук". Кроме того, свое творчество широкому зрителю представят певица и автор Маша Фэй, а также итальянская артистка Wiwo (Виво).

Вместе с тем в кинопарке пройдут различные мероприятия. Гости смогут прогуляться среди декораций "Уездный город", "Москва 1940-х", "Центр Москвы", "Ковбойский городок" и других, а также посетить автокиновыставку Вадима Задорожного.

Посетителей ждут интерактивные занятия, постановочные съемки, фотосессии, тюбинговая горка, катание на квадроциклах и полет на авиасимуляторе. Кроме того, будет работать "Ярмарочная площадь" с фудкортом.

Постановочную съемку проведут в локации "Соборная площадь" по мотивам произведения Евгения Шварца "Обыкновенное чудо", которое стало основой для одноименного фильма Марка Захарова. Каждый участник получит видеоролик со своей сценой на память.

Диджитал-аттракционы и управление виртуальным персонажем ждут гостей в павильоне в зоне "Центра Москвы" и на выездной стойке у "Парка сказок". Также будет доступно интерактивное развлечение "Кинопостер" – оно поможет создать портрет в виртуальной реальности с помощью искусственного интеллекта.

В павильоне "Анимация" проведут интерактивные занятия для детей и взрослых. Например, можно будет научиться росписи и декорированию деревянных кукол и объемной вышивке шерстяными нитками по деревянной основе. Также гостям предложат создать свой мультфильм.

Помимо этого, посетителей кинопарка ждет "Шоу каскадеров" в "Ковбойском городке". Представление профессиональных каскадеров завершится занятием для желающих научиться делать самостоятельно безопасные трюковые элементы.

Событие проходит при поддержке столичного департамента культуры в рамках проекта "Лето в Москве".

Также в кинопарке "Москино" 20 и 21 июня пройдет фестиваль "Традиция", посвященный русской культуре и искусству. Для гостей фестиваля подготовят свыше 100 концертов, лекций, спектаклей, поэтических перформансов и мастер-классов. Мероприятие проводится уже в 11-й раз.

Телеканал Москва 24 приглашает жителей столицы на летний фестиваль "Солома"

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Сюжет: Лето в Москве
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